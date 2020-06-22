Кокорин сфотографировался в маске из крокодиловой кожи. Она стоит почти 30 тыс. рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», показал свою маску для лица.
29-летний футболист опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой позирует в маске из крокодиловой кожи. При этом Александр отметил в посте мастерскую, находящуюся в Москве. На её сайте такая маска стоит 29,5 тыс. рублей и делается индивидуально для каждого покупателя.
Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита». В ходе своей карьеры форвард также защищал цвета «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
В нынешнем сезоне Александр принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов. Сочинская команда после 23 туров занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.
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