Широков: со стороны Гончаренко будет неправильно покидать ЦСКА, им руководят эмоции

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мыслями о решении главного тренера «армейцев» подать в отставку после поражения от «Зенита» в Российской Премьер-Лиге (0:4).



«Гончаренко остынет и вернётся. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться – один матч сыграл – и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона. Да, Овчинников может его заменить, но сейчас Виктором Михайловичем руководят эмоции. С его стороны будет неправильно покидать команду. Может, он рассчитывает, что это встряхнёт команду, но вряд ли.



Гончаренко может не верить, что добьётся с командой чего-то большего? Во-первых, он с ней ещё ничего и не добился. Но подготовку проводил он, кредит доверия у него есть – клуб продлил контракт. Расторгать контракт с его стороны будет нелогичным – зачем тогда нужно было его подписывать?



Отставка может пойти как в плюс, так и в минус. Готовы ли в клубе, что после подписания нового контракта с тренером им сразу придётся искать ему замену? А что касается слов о том, что Гончаренко не купили нужных игроков и не усилили состав, то разве у ЦСКА плохие игроки? Получается, когда эти футболисты обыгрывали «Реал» – они хорошие. А когда эта молодая команда повзрослела, должна была стать лучше, но этого не произошло, игроки сразу стали плохими? Так что не стоит предъявлять претензии руководству из-за трансферов, просто рост молодых футболистов остановился – вот отсюда и все неудачи», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Чанов: все говорили, что состав у ЦСКА — детсад. Но при Гончаренко они были вверху таблицы