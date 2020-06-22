Широков: со стороны Гончаренко будет неправильно покидать ЦСКА, им руководят эмоции

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мыслями о решении главного тренера «армейцев» подать в отставку после поражения от «Зенита» в Российской Премьер-Лиге (0:4).
«Гончаренко остынет и вернётся. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться – один матч сыграл – и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона. Да, Овчинников может его заменить, но сейчас Виктором Михайловичем руководят эмоции. С его стороны будет неправильно покидать команду. Может, он рассчитывает, что это встряхнёт команду, но вряд ли.
Гончаренко может не верить, что добьётся с командой чего-то большего? Во-первых, он с ней ещё ничего и не добился. Но подготовку проводил он, кредит доверия у него есть – клуб продлил контракт. Расторгать контракт с его стороны будет нелогичным – зачем тогда нужно было его подписывать?
Отставка может пойти как в плюс, так и в минус. Готовы ли в клубе, что после подписания нового контракта с тренером им сразу придётся искать ему замену? А что касается слов о том, что Гончаренко не купили нужных игроков и не усилили состав, то разве у ЦСКА плохие игроки? Получается, когда эти футболисты обыгрывали «Реал» – они хорошие. А когда эта молодая команда повзрослела, должна была стать лучше, но этого не произошло, игроки сразу стали плохими? Так что не стоит предъявлять претензии руководству из-за трансферов, просто рост молодых футболистов остановился – вот отсюда и все неудачи», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 июня 2020
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
14:45
-
14:45
-
14:19
-
14:13
-
13:57
-
13:57
-
13:35
-
13:32
-
13:17
-
13:13
-
12:41
-
12:33
-
12:20
-
12:00
-
11:53
-
11:36
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:45
-
10:36
-
10:28
-
10:04
-
09:47
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:26