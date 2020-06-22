Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо»

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что готовить команду к матчу 24-го тура чемпионата России с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников.
«Официально: в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с „Зенитом“, готовить команду ко встрече с „Динамо“ будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», — говорится в «твиттере» ЦСКА.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко подал в отставку после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны. Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.
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