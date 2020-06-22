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Форвард «Сочи» Бахтияров — о матче с «Ростовом»: претензии к нашим игрокам некорректны

Форвард «Сочи» Бахтияров — о матче с «Ростовом»: претензии к нашим игрокам некорректны
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Акмаль Бахтияров прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1).

«На мой взгляд, от ребят мало что зависело. Мы являемся профессионалами с контрактами на руках, которые, в свою очередь, обязуют нас выходить на каждый матч и делать своё дело. Поэтому претензии в адрес футболистов считаю немного некорректными», — приводит слова Бахтиярова Sports.kz.

Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.

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