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Лукас Эрнандес попросил «Баварию» продать его в «ПСЖ»

Лукас Эрнандес попросил «Баварию» продать его в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес намерен перейти в «Пари Сен-Жермен», утверждает Footmercato.

По данным источника, футболист обратился с просьбой к руководству мюнхенского клуба продать его в «ПСЖ». Дело в том, что жена игрока не может приспособиться к жизни в Германии. Впрочем, «Бавария» не собирается отпускать Эрнандеса за небольшую сумму. Год назад француз стал самым дорогим трансфером в истории мюнхенцев за € 80 млн. Поэтому «Бавария» не продаст его дешевле.

В нынешнем сезоне 24-летний Эрнандес принял участие в 18 матчах чемпионата Германии (10 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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