С. Ребров — о возможном уходе из «Ференцвароша»: почему меня всё время куда-то сватают?

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба. Ранее появилась информация, что Ребров согласился возглавить турецкий «Фенербахче».



«У болельщиков «Ференцвароша» нет баннеров и кричалок обо мне. Я слабо знаю венгерский язык, но вижу отношение здешних людей. Мне нравится работать здесь, мотивация никуда не делась.



Не знаю, почему меня всё время куда-то сватают. В последнее время появилось много лишней информации, невозможно читать. Так всегда: если ты успешен — к твоей персоне есть интерес, если проиграл пару матчей подряд — будь готов к другому отношению», — приводит слова Реброва Football.ua.

45-летний специалист тренирует «Ференцварош» с 2018 года. Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.