Филип Фоден — о матче с «Бёрнли»: это моя лучшая игра в составе «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (5:0). Напомним, хавбек стал автором дубля в этой встрече.



«В этом матче я наслаждался своей игрой. Самое важное — это результат. Мы были очень хороши. Мы усердно работали над некоторыми аспектами игры, и очень хорошо, что многое сработало.



Думаю, это моя лучшая игра в составе „Манчестер Сити“. Я продолжаю учиться каждый день, и очень рад видеть такой прогресс», — приводит слова Фодена Sky Sports.



«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 30 матчах набравший 83 очка.