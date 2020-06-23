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Рахим Стерлинг отреагировал на баннер «Жизни белых важны»

Рахим Стерлинг отреагировал на баннер «Жизни белых важны»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на инцидент в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который прошёл в Манчестере накануне, 22 июня, и завершился победой «горожан» со счётом 5:0.

После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны). Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).

Стерлинг опубликовал фотографию баннера в своём «твиттере», сопроводив её хештегом Time For Change (Время перемен).

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Игрок «Бёрнли» — о баннере «Жизни белых важны»: люди должны понять, что живут в ХХI веке
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