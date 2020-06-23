Экс-полузащитник «Спартака» Кариока подписал новый контракт с «Тигресом»
Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока подписал новый контракт с мексиканским «Тигресом», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Детали соглашения, в том числе срок его действия, не уточняются.
Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в «Атлетико Минейро» – сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. В бразильском клубе хавбек играл до 2017 года, а затем перешёл в «Тигрес», с которым завоевал чемпионский титул.
В ходе своей карьеры Рафаэл также защищал цвета «Гремио» и «Васко да Гама». В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 28 матчах мексиканской Апертуры, в которых стал автором 1 забитого мяча и получил 3 жёлтые карточки.
«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Рафаэла Кариоку
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