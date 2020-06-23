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«Чемпионат» возобновил подкаст про АПЛ. Собрали самое сочное из 30-го тура

«Чемпионат» возобновил подкаст про АПЛ. Собрали самое сочное из 30-го тура
Футбол / Англия 0

Вернулись не только матчи АПЛ, но и подкаст «Чемпионата» и Okko Спорт об английской лиге. Проблемы «Арсенала», связка Погба – Бруну Фернандеш, «Челси» с Вернером и Зиешем – об этом в новом выпуске от журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера.

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В этом выпуске:
00:00 – неожиданное приветствие Гриши
00:51 – ура!!! АПЛ вернулась!!! Хотя количество травм пугает
04:30Давид Луис – гениальный гений
06:29 – почему у «Арсенала» изначально не было шансов против «Сити»
16:27 – фол Мопе – подлый поступок или норм?
23:27 – «МЮ» создал больше «Тоттенхэма», но есть один нюанс…
26:44 – объясняем, когда Фернандеш и Погба могут играть вместе в основе
35:32 – великий рывок Мане в мерсисайдском дерби
41:03 – Ришарлисон три раза сделал нехорошее с Ловреном
45:37 – как будет выглядеть «Челси» с Зиешем и Вернером
49:45 – Жиру забил победный, а ещё продлил контракт
54:59 – кто круче прямо сейчас: «Челси» или «МЮ»
1:03:10 – преступление года в АПЛ
1:07:00 – самая сбалансированная команда АПЛ

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