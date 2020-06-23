Семак: игра с ЦСКА уже давно закончилась. Все мысли только о «Крыльях Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».



«Анализируем состояние наших игроков, их лучшие качества. Пытаемся выстроить нашу игру в соответствии с тем, насколько футболисты готовы, насколько мы готовы к той или иной схеме, чтобы использовать свои лучшие качества и усложнить жизнь сопернику. Игра с ЦСКА уже давно закончилась. Готовимся к следующему матчу, все мысли только о предстоящем сопернике.



Сейчас каждая игра очень сложная. И функциональное состояние будет меняться от матча к матчу у каждой команды. Понять, кто как будет выглядеть, достаточно сложно. Что касается «Крыльев Советов», то в гостях они играют гораздо лучше, чем дома. Команда победила на выезде столько же раз, сколько «Ростов», к примеру. Где-то, может быть, им проще играть на выезде — есть возможность контратаковать, есть быстрые футболисты, которые сильны при обыгрыше один в один. Нас ждёт очень непростой матч. Нужно со всей серьёзностью и ответственностью подойти к нему. Каждый матч — очень сложный и важный для нас. Нам нужно быть готовыми на сто процентов и сыграть на максимуме своих возможностей — так, как мы стараемся делать это всегда», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Малкома