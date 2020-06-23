«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн

«Ювентус» договорился с «Барселоной» об условиях трансфера полузащитника Артура Рамоса, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, сумма трансфера футболиста составит £ 72,5 млн (примерно € 80 млн). Зарплата полузащитника в туринском клубе составит около € 5 млн в год. Отмечается, что сторонам осталось убедить самого Артура сменить команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Артура в сделку по полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу. Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.