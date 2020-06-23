«Рубин» делал предложение Вагнеру Лаву

Журналист Russia Today Фабио Алейшо сообщил, что казанский «Рубин» проявлял интерес к бразильскому нападающему Вагнеру Лаву по инициативе главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Вагнер Лав практически договорился с ЦСКА, но в последний момент появилась проблема. Именно тогда „Кайрат“ сделал предложение, и он решил принять предложение алма-атинской команды, где завершил карьеру Аршавин. В казахстанском футзале много бразильцев. Контракт подписан до декабря.
«Рубин» тоже хотел Вагнера. У него отличные отношения с Леонидом Слуцким. Но Вагнер Лав даже не стал слушать их предложение, так как в России он хочет играть только за ЦСКА. Он всё ещё хочет завершить карьеру в России», — написал Алейшо на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав объявил о своём переходе в «Кайрат», но в клубе пока не подтвердили данную информацию.
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