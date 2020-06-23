Гендиректор «Кайрата»: никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал новость о переходе бразильского нападающего Вагнера Лава в казахстанский клуб.
«Никакого перехода ещё нет, о чём вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент — ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим», — сказал Баймуханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Позже пявилась информация о возможном возвращении игрока в московский ЦСКА.
Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.
- 23 июня 2020
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