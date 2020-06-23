Полиция проводит проверку из-за баннера «Жизни белых важны» на матче «Ман Сити» — «Бёрнли»

Полиция Ланкашира начала проверку в отношении фанатов «Бёрнли», ответственных за запуск баннера White Lives Matter (Жизни белых важны), сообщает Sky Sports.



Напомним, инцидент произошёл во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Бёрнли» (5:0). Над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter. Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).



«Мы ведём расследование, чтобы установить все обстоятельства, связанные с данным инцидентом. Этот баннер оскорбил многих людей в Ланкашире и за его пределами. Мы продолжаем сотрудничать с представителями клубов и местными органами власти», — отметил шеф-суперинтендант полиции Расс Проктер.

Фанат «Бёрнли» взял ответственность за баннер «Жизни белых важны», но отказался извиняться