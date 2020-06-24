Жена Вагнера Лава — о переходе супруга в «Кайрат»: Казахстан. Никогда бы не подумала

Лене Пирес, супруга бразильского нападающего Вагнера Лава, прокомментировала переход мужа в «Кайрат».



«Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас. Вагнер, любовь моя, желаю тебе успеха и мудрости. Я верю, что всё сработает. Ты знаешь, что можешь рассчитывать на меня каждый день, каждый час, всегда и везде. Я люблю тебя», — написала Пирес на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Позже появилась информация о возможном возвращении бразильского футболиста в московский ЦСКА. Вчера, 23 июня, Вагнер Лав объявил о своём переходе в «Кайрат», но в казахстанском клубе пока не подтвердили эту информацию.