Жена Вагнера Лава — о переходе супруга в «Кайрат»: Казахстан. Никогда бы не подумала
Лене Пирес, супруга бразильского нападающего Вагнера Лава, прокомментировала переход мужа в «Кайрат».
«Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас. Вагнер, любовь моя, желаю тебе успеха и мудрости. Я верю, что всё сработает. Ты знаешь, что можешь рассчитывать на меня каждый день, каждый час, всегда и везде. Я люблю тебя», — написала Пирес на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Позже появилась информация о возможном возвращении бразильского футболиста в московский ЦСКА. Вчера, 23 июня, Вагнер Лав объявил о своём переходе в «Кайрат», но в казахстанском клубе пока не подтвердили эту информацию.
Агент объяснил, почему Вагнер Лав решил перейти в «Кайрат», а не в ЦСКА
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