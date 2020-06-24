Сол Кэмпбелл — о Black Lives Matter: надеюсь, люди не вернутся к старому образу мышления
Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился мнением о движении Black Lives Matter.
«Я просто надеюсь, что это продолжится и доберётся до всех руководителей, как в СМИ, так и в футболе и правительстве. Люди должны продолжать диалог и выводить его на новый уровень, чтобы произошли реальные изменения. Всё должно быть последовательным. Эти шаги нужно хорошо продумывать, и участие должны принимать все – это должно быть сотрудничество.
Надеюсь, появится прогресс и люди станут слушать. Надеюсь, они примут это во внимание и не вернутся к старому образу мышления, когда всё закончится. Я лишь боюсь, что люди забудут. Что всё останется позади и вернётся в прежнее русло. Надеюсь, этого не случится», — цитирует Кэмпбелла Sky Sports.
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