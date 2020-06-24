Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кампль продлил контракт с «Лейпцигом»

Кампль продлил контракт с «Лейпцигом»
Футбол / Германия 0

Хавбек Кевин Кампль продлил контракт с «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Новое соглашение полузащитника рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Кампль провёл 10 матчей в рамках Бундеслиги, в которых забил два гола и сделал два ассиста. «РБ» после после 33 туров занимает третье место в чемпионате Германии.

29-летний футболист перешёл в «РБ» летом 2017 года. С тех пор Кампль провёл за «Лейпциг» 89 матчей, забил шесть голов и сделал 15 результативных передач.

Ранее было официально объявлено, что лучший бомбардир команды Тимо Вернер в конце сезона перейдёт в «Челси».

В рамках 34 тура чемпионата Германии «РБ» сыграет на выезде с «Аугсбургом». Матч состоится 27 июня. Начало игры — в 16:30 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020