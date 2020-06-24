Кампль продлил контракт с «Лейпцигом»
Хавбек Кевин Кампль продлил контракт с «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Новое соглашение полузащитника рассчитано до 2023 года.
В текущем сезоне Кампль провёл 10 матчей в рамках Бундеслиги, в которых забил два гола и сделал два ассиста. «РБ» после после 33 туров занимает третье место в чемпионате Германии.
29-летний футболист перешёл в «РБ» летом 2017 года. С тех пор Кампль провёл за «Лейпциг» 89 матчей, забил шесть голов и сделал 15 результативных передач.
Ранее было официально объявлено, что лучший бомбардир команды Тимо Вернер в конце сезона перейдёт в «Челси».
В рамках 34 тура чемпионата Германии «РБ» сыграет на выезде с «Аугсбургом». Матч состоится 27 июня. Начало игры — в 16:30 мск.
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