Кампль продлил контракт с «Лейпцигом»

Хавбек Кевин Кампль продлил контракт с «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкого клуба.



Новое соглашение полузащитника рассчитано до 2023 года.



В текущем сезоне Кампль провёл 10 матчей в рамках Бундеслиги, в которых забил два гола и сделал два ассиста. «РБ» после после 33 туров занимает третье место в чемпионате Германии.



29-летний футболист перешёл в «РБ» летом 2017 года. С тех пор Кампль провёл за «Лейпциг» 89 матчей, забил шесть голов и сделал 15 результативных передач.

Ранее было официально объявлено, что лучший бомбардир команды Тимо Вернер в конце сезона перейдёт в «Челси».

В рамках 34 тура чемпионата Германии «РБ» сыграет на выезде с «Аугсбургом». Матч состоится 27 июня. Начало игры — в 16:30 мск.