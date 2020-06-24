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«Шинник» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00

«Шинник» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 24 июня, состоится матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Шинник» в Ярославле, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери – Павел Шадыханов (Москва).

Изначально матч «Шинник» – «Урал» должен был состояться 4 марта, однако из-за состояния газона на стадионе в Ярославле встреча была перенесена на 18 марта. Впоследствии сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса, и игра была отложена на неопределённый срок.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.

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