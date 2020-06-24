«ПСЖ» намерен приобрести хавбека «Реала» Кубо
«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к японскому полузащитнику мадридского «Реала» Такефусе Кубо, утверждает AS.
По данным источника, видеть Кубо в «ПСЖ» хочет спортивный директор клуба Леонардо. Впрочем, «Реал» категорически отказался продавать игрока, отступные которого по контракту составляют € 250 млн. Сам футболист также не заинтересован в смене клуба.
19-летний Кубо является воспитанником «Барселоны». В «Реал» он перешёл летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне японский хавбек выступает за «Мальорку» на правах аренды. В 27 матчах чемпионата Испании (16 — в основном составе) Кубо стал автором трёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2024 года.
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