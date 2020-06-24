Президент «Урала» прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России с ярославским «Шинником» (2:0).
«Играли хорошо и не дали «Шиннику» создать ни одного момента, полностью переиграли их. Массу моментов мы сами не реализовали, но сегодня на поле была команда, которая хотела выполнить свою задачу, и она сделала это.
Что касается поля, сегодня конец июня, и было бы смешно, если бы они не подготовили его, как в тот раз. Сегодня всё было хорошо, немного жестковато, но претензий никаких.
У нас впереди ещё много матчей: полуфинал и игры чемпионата. Мы двигаемся от матча к матчу, абсолютно не важно, какой он – нужно играть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 24 июня 2020
-
19:34
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:37
-
18:32
-
18:17
-
18:15
-
17:57
-
17:51
-
17:37
-
17:32
-
17:19
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
16:56
-
16:38
-
16:28
-
16:17
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:14
-
14:37
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:12