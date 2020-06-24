Президент «Урала» прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России с ярославским «Шинником» (2:0).

«Играли хорошо и не дали «Шиннику» создать ни одного момента, полностью переиграли их. Массу моментов мы сами не реализовали, но сегодня на поле была команда, которая хотела выполнить свою задачу, и она сделала это.



Что касается поля, сегодня конец июня, и было бы смешно, если бы они не подготовили его, как в тот раз. Сегодня всё было хорошо, немного жестковато, но претензий никаких.



У нас впереди ещё много матчей: полуфинал и игры чемпионата. Мы двигаемся от матча к матчу, абсолютно не важно, какой он – нужно играть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.