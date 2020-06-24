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Тренер «Шинника»: за 90 минут не создать ни одного момента в матче с «Уралом» — это фиаско

Тренер «Шинника»: за 90 минут не создать ни одного момента в матче с «Уралом» — это фиаско
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского «Урала» (0:2) в четвертьфинальном матче Кубка России.

«Как могли, пытались волнение снять. Мы робко начали игру, что-то изменилось во втором тайме, но за 90 минут не создать ни одного момента — это фиаско. Соперник играл на уровне РПЛ, выигрывал много единоборств и владел инициативой», — сказал Побегалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте автором забитого мяча стал Юрий Бавин. На 77-й минуте «Шинник» остался вдесятером из-за удаления Ивана Олейникова. Через несколько минут преимущество «Урала» увеличил Рафал Аугустыняк.

В полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». Матч состоится 19 июня в Химках.

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