Тренер «Шинника»: за 90 минут не создать ни одного момента в матче с «Уралом» — это фиаско

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского «Урала» (0:2) в четвертьфинальном матче Кубка России.



«Как могли, пытались волнение снять. Мы робко начали игру, что-то изменилось во втором тайме, но за 90 минут не создать ни одного момента — это фиаско. Соперник играл на уровне РПЛ, выигрывал много единоборств и владел инициативой», — сказал Побегалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте автором забитого мяча стал Юрий Бавин. На 77-й минуте «Шинник» остался вдесятером из-за удаления Ивана Олейникова. Через несколько минут преимущество «Урала» увеличил Рафал Аугустыняк.



В полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». Матч состоится 19 июня в Химках.