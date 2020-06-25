Клопп: мои парни играли так, как будто стадион был забит под завязку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды над «Кристал Пэлас» со счётом 4:0 в матче 31-го тура АПЛ.



«Представьте, если бы стадион сегодня был полон, и все наши болельщики смогли бы увидеть нашу игру вживую. Но я не думаю, что мы могли бы сыграть лучше. Мои парни играли так, как будто стадион был забит под завязку. Атмосфера на поле была невероятная.



Мы старались донести до ребят, насколько хороша была игра с «Эвертоном», исключая последнюю треть поля. Сегодня они отреагировали, и мне понравилось. 4:0 на 87-й минуте, а четверо наших бегут за одним игроком «Кристал Пэлас», как будто у него последний мяч на свете. Прекрасный результат, отличная игра», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ