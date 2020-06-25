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Обамеянг попал в сферу интересов «Ювентуса»

Обамеянг попал в сферу интересов «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал ещё один клуб из чемпионата Италии, сообщает Le10Sport.

По данным источника, в борьбу за футболиста включился туринский «Ювентус».

Контракт Пьера-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» зимой 2018 года. В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что 30-летним габонским футболистом интересуются «Барселона», мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».

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