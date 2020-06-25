Сёмин: Кикнадзе должен уйти, потому что не способен руководить «Локомотивом»!

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в своём «инстаграме» поделился мнением о высказывании генерального директора клуба Василия Кикнадзе.



«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своём интервью, но и на любые другие темы. Что он сделал за полтора года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.



«Локомотив» – это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» — написал Сёмин.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

«Он всегда раскачивал лодку!» Сёмин ответил Кикнадзе