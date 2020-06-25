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16-летний вратарь «Ворсклы»: делиться секретами не буду, но я заманил бьющего игрока

16-летний вратарь «Ворсклы»: делиться секретами не буду, но я заманил бьющего игрока
Футбол / Прочие турниры 0

16-летний вратарь «Ворсклы» Павел Исенко, сделавший три сейва в серии пенальти полуфинала Кубка Украины «Мариуполь» — «Ворскла» (1:1, 2-3 по пенальти), прокомментировал проход своей команды в следующий раунд турнира.

Отметим, что игрок появился на поле перед серией одиннадцатиметровых.

«Нет, не герой, вся команда герои. Был мандраж, но он быстро пропал, когда вышел. Когда началось дополнительное время, то был мандраж.

Назвали «вратарь-хищник»? Да, но делиться секретами не буду. Но я заманил в первом ударе соперника пробить в другой угол.

Меня ребята уже подкидывали в раздевалке, очень рад. Будем теперь готовиться к матчу за Кубок Украины. Будем стремиться к победе в финале. Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые со мной работали», — приводит слова игрока Sport.ua, ссылаясь на «Футбол 1».

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