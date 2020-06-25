«Саутгемптон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 25 июня, состоится матч «Саутгемптон» — «Арсенал». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервный рефери — Саймон Хупер.
В первом круге встреча команд завершилась со счётом 2:2.
«Саутгемптон», набрав 37 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 10 очках от зоны вылета. В свою очередь «Арсенал» (40) располагается на 11-й строчке и отстаёт от зоны еврокубков на 9 очков.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 25 июня
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