Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Саутгемптон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Саутгемптон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 25 июня, состоится матч «Саутгемптон» — «Арсенал». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервный рефери — Саймон Хупер.

В первом круге встреча команд завершилась со счётом 2:2.

«Саутгемптон», набрав 37 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 10 очках от зоны вылета. В свою очередь «Арсенал» (40) располагается на 11-й строчке и отстаёт от зоны еврокубков на 9 очков.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020

«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 25 июня
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020