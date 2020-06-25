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«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 25 июня

«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 25 июня
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.58.

«Стоит обратить внимание на статистику выступления «святых» у себя дома. Штука в том, что по набранным очкам на своём поле они занимают последнее место в АПЛ, потерпев девять поражений в 15 встречах. Больше нет ни у кого.

Не лишним будет отметить, что в этих 15 играх «Саутгемптон» пропустил аж 31 мяч, то есть в среднем больше двух штук за 90 минут. Зато забить клуб сумел 16 мячей. То есть свой гол за игру он имеет.

Впрочем, лондонцам от этого пользы мало, поскольку сполна хватает своих проблем. Накануне матча со «святыми» у них сразу семь травмированных, львиная доля из которых — игроки основы. Также не сможет помочь своему клуб и дисквалифицированный Давид Луис.

Любопытно ещё и то, что на выезде «Арсенал» играет далеко не так хорошо. Достаточно просто сказать, что за 15 игр он добыл всего лишь две победы. При этом было забито только 15 мячей, а пропущено — 21.

У «канониров» настала чёрная полоса, добиться победы в предстоящем поединке будет непросто. «Святые», конечно, дома чувствуют себя менее уверенно, но при таких раскладах насолить гостям они смогут. Можно рискнуть и проверить ничью за мощный коэффициент 3.58.

Другой вариант — обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.17. Оборона и тех, и других изрядно страдает, а потому ждём голов в обе стороны».

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В матче со «святыми» лондонцам не смогут помочь сразу семь футболистов.
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