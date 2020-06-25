«Динамо» рассталось с Сулаквелидзе

Московское «Динамо» и 19-летний полузащитник Георгий Сулаквелидзе расстались по взаимному соглашению сторон, сообщает официальный аккаунт клуба в социальной сети "Инстаграм".



«19-летний полузащитник Георгий Сулаквелидзе покидает московское „Динамо“ по соглашению сторон.

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За „динамовский“ дубль Сулаквелидзе дебютировал 19 сентября 2019 года в домашней игре со сверстниками из Уфы (6:0). В общей сложности за чемпионскую молодёжку полузащитник провёл 13 игр, в которых отличился один раз – в поединке против «Ахмата».

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Благодарим Георгия за сезон, проведённый в системе клуба, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Динамо» – ЦСКА в 24-м туре чемпионата России должен состояться 27 июня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.