Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА

Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.
Ранее сообщалось, что в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Шарль Каборе, Клинтон Н`Жье и Себастьян Шиманьски. Матч бело-голубых в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться на прошедших выходных, был перенесён на 19 июля.
«Пока никакой официальной информации о том, что есть изменения в регламенте и можно сыграть главной команде, нет. Поэтому, да – на данный момент мы готовимся играть в субботу. Возможно, ситуация поменяется, и выступит всё же основа. Но на настоящий момент мы исходим из действующих правил. Поэтому никаких двухразовых тренировок, которые изначально планировались, сейчас нет. Полноценно подводим команду конкретно к матчу в субботу. Мы играть готовы. Ждём, кстати, что „армейцы“ нам устроят чемпионский коридор (смеётся).
Как команда поддерживала форму во время карантина? Поначалу постоянно тренировались дома. Надеялись, что чемпионат вскоре возобновится, в апреле будем уже играть. Потом, когда стало понятно, что всё затягивается, на какое-то время перевели ребят на самоконтроль. С начала июня наш тренер по физподготовке стал рассылать игрокам тренировочный план, и сейчас я вижу, что все добросовестно его выполняли», — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо».
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