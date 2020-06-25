Сулейманов: не осуждаю «Сочи», но они поступили неправильно. Я бы не праздновал голы

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о скандальном матче между «Сочи» и «Ростовом».
Напомним, в стане ростовчан произошла вспышка коронавируса, после чего вся команда отправилась на карантин. Клуб попытался договориться о переносе матча, однако «Сочи» настоял на проведении встречи в назначенные ранее сроки. «Ростов» отправил на игру молодёжный состав, а сочинцы выставили основу. Матч завершился победой «Сочи» со счётом 10:1.
«Я не осуждаю «Сочи», конечно же. Но считаю, что это неправильно. Они хотя бы могли просто мяч подержать. Забили бы хотя бы пять голов. Мне было бы неинтересно. Я бы не праздновал голы. Может, это кому-то там статистику подправит, но…» — сказал Сулейманов в ролике на YouTube-канале Василия Уткина.
- 25 июня 2020
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