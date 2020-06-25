«Манчестер Сити» разрешено провести матч с «Ливерпулем» на домашней арене

«Манчестер Сити» получил разрешение на проведение матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» на домашней арене, сообщается на сайте городского совета Манчестера.
Игру могли перенести на нейтральный стадион из-за опасений, что болельщики будут собираться группами в окрестностях арены.
«Консультативная группа по безопасности заявила, что не имеет возражений против проведения встречи, запланированной на 2 июля, на стадионе „Этихад“, — сказано в заявлении.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 2 июля. Начало встречи — 22:15 мск.
Если «горожане» потеряют очки в игре с «Челси», которая состоится сегодня, 25 июня, «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии. На данный момент команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.
- 25 июня 2020
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