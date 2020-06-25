Алвес убедил Артура перейти в «Ювентус»

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес убедил полузащитника сине-гранатовых Артура Рамоса присоединиться к туринскому клубу, сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро в "Твиттере".
По данным источника, Алвес стал ключевым собеседником при переговорах с Артуром. Сообщается, что полузащитник хорошо отзывался о «старой синьоре», а его окружение начало поиски жилья в Турине.
Сообщалось, что туринский клуб готов платить Артуру € 5,2 млн в год, что почти на € 2 млн больше, чем полузащитник зарабатывает в «Барселоне». Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию.
Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 25 июня 2020
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