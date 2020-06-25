«Спартак» предложил контракт экс-форварду «Арсенала» Саного

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в России, сообщает L'Équipe.
Саного получил несколько предложений, одно из которых — из московского «Спартака». Красно-белые предложили 27-летнему нападающему контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 1,5 млн. Кроме того футболистом интересуются два клуба из Франции.
Контракт игрока с «Тулузой» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день, по данным Transfermarkt, составляет € 2 млн. В завершившемся сезоне Саного сыграл на клубном уровне 16 матчей. На его счету четыре забитых мяча.
Год назад сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Саного. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.
Саного выступал за лондонский «Арсенал» в 2013-2017 годах, после чего на правах свободного агента перешёл в «Тулузу».
- 25 июня 2020
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