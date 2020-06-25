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Натаниэл Клайн покинет «Ливерпуль»

Натаниэл Клайн покинет «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Крайний защитник Натаниэл Клайн покинет «Ливерпуль» 30 июня по окончании контракта, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Клайн перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 17,7 млн. До этого футболист защищал цвета «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона», а с 2014 по 2016 год вызывался в сборную Англии.

Летом 2019 года в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» Клайн травмировал переднюю крестообразную связку и выбыл на длительный срок.

«Ливерпуль», набрав 86 очков в 31 матче, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Если «Манчестер Сити» потеряет очки в игре с «Челси», которая состоится сегодня, 25 июня, «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии. В настоящий момент команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.

«Манчестер Сити» разрешено провести матч с «Ливерпулем» на домашней арене
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