Крайний защитник Натаниэл Клайн покинет «Ливерпуль» 30 июня по окончании контракта, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Клайн перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 17,7 млн. До этого футболист защищал цвета «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона», а с 2014 по 2016 год вызывался в сборную Англии.

Летом 2019 года в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» Клайн травмировал переднюю крестообразную связку и выбыл на длительный срок.

«Ливерпуль», набрав 86 очков в 31 матче, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Если «Манчестер Сити» потеряет очки в игре с «Челси», которая состоится сегодня, 25 июня, «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии. В настоящий момент команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.