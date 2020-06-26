Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после поражения «горожан» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:2).

«Я хочу поздравить „Ливерпуль“, это был великолепный сезон в их исполнении! Мы будем стараться сократить отрыв, потому что 20 очков — это очень много. В этом сезоне мы играем не так стабильно, а „Ливерпуль“ после победы в Лиге чемпионов обрёл уверенность в себе и каждый тур играл как последний. Мы же начинаем готовиться к следующему матчу, у нас впереди два турнира и есть возможность выиграть все кубковые соревнования в этом сезоне», — сказал Гвардиола в послематчевом интервью.

Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году.