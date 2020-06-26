Эмоции игроков «Ливерпуля» после гола Виллиана в ворота «Манчестер Сити». Видео

В Сети появилось видео, как игроки «Ливерпуля» отреагировали на забитый мяч игрока «Челси» Виллиана в ворота «Манчестер Сити».
Видео доступно на «Чемпионате».
На 77-й минуте игрок «Челси» Виллиан прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил в центр на Абрахама, его первый удар парировал Эдерсон. Затем полузащитник «Сити» Фернандиньо отбил добивание от Пулишича и уже следующее добивание, от Абрахама, пришлось в руку Фернандиньо, после чего судья удалил бразильца. Виллиан уверенно реализовал пенальти.
Видео доступно на «Чемпионате».
Видео доступно на «Чемпионате».
В этот момент футболисты «Ливерпуля», собравшиеся на одной из террас в отеле и наблюдающих за матчем по телевизору, бурно отреагировали, а запечатлеть это успел полузащитник мерсисайдцев Алекс Окслейд-Чемберлен.
Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования.
Ранее появилось видео реакции игроков «Ливерпуля» после окончания игры «Манчестер Сити».
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