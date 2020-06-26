Прокопец: Неймар проиграл в суде «Барсе» из-за того, что не планировал оставаться в клубе

Михаил Прокопец в подкасте «SILA Права» на «Чемпионат. Подкаст» прокомментировал проигрыш Неймара в судебном процессе против Барселоны.



«Спор возник о выплате бонуса лояльности, который отличается от подъёмных. Если подъёмные выплачиваются за сам факт подписания контракта, то бонус лояльности фактически выплачивается за верность клубу, то есть футболист может претендовать на этот бонус только если на дату выплаты бонуса он не ушёл из клуба. Но в деле Неймара юристам «Барселоны» удалось доказать, что футболист не планировал оставаться в клубе, а специально дождался даты выплаты бонуса, а после этого использовал опцию выкупа и перешёл в «ПСЖ». Формально критерий для получения бонуса был выполнен, но есть буква закона и есть дух закона – когда футболист покинул клуб по своей воле, ни о какой лояльности клубу речи быть не может».



Подноготная спорта глазами спортивных юристов Михаила Прокопца и Юрия Зайцева. Слушайте подкаст «SILA Права» там, где удобно:



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