Линекер — о чемпионстве «Ливерпуля»: прекрасное достижение великолепной команды

Бывший футболист сборной Англии, а теперь ведущий на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал чемпионство «Ливерпуля».
«Мои поздравления „Ливерпулю“. Ни одна команда не выигрывала АПЛ так рано по ходу сезона. Ни одна команда не выигрывала Премьер-лигу так поздно в этом году. Прекрасное достижение великолепной команды. Настоящие чемпионы. Отлично сработано», — написал Линекер в "Твиттере".
Отметим, что «Ливерпуль» установил рекорд английской Премьер-лиги, став чемпионом за семь туров до окончания чемпионата.
Также Линекер прокомментировал игру Фернандиньо в матче «Челси» — «Манчестер Сити» (2:1). После ошибки полузащитника лондонцы получили право пробить пенальти, с которого Виллиан забил победный мяч, сделавший «Ливерпуль» чемпионом.
«Фернандиньо несомненно отдал в руки титул «Ливерпулю»», — написал Линекер.
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