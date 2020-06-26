Линекер — о чемпионстве «Ливерпуля»: прекрасное достижение великолепной команды

Бывший футболист сборной Англии, а теперь ведущий на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал чемпионство «Ливерпуля».

«Мои поздравления „Ливерпулю“. Ни одна команда не выигрывала АПЛ так рано по ходу сезона. Ни одна команда не выигрывала Премьер-лигу так поздно в этом году. Прекрасное достижение великолепной команды. Настоящие чемпионы. Отлично сработано», — написал Линекер в "Твиттере".

Отметим, что «Ливерпуль» установил рекорд английской Премьер-лиги, став чемпионом за семь туров до окончания чемпионата.

Также Линекер прокомментировал игру Фернандиньо в матче «Челси» — «Манчестер Сити» (2:1). После ошибки полузащитника лондонцы получили право пробить пенальти, с которого Виллиан забил победный мяч, сделавший «Ливерпуль» чемпионом.

«Фернандиньо несомненно отдал в руки титул «Ливерпулю»», — написал Линекер.