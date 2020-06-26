Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Умяров: игра с «Уфой» пройдёт в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал

Умяров: игра с «Уфой» пройдёт в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Уфой» на своём поле.

«Все соперники для нас принципиальные. Мне кажется, такой подход — самый верный. Но, конечно, можно выделить противостояния с ЦСКА и «Зенитом».

Что касается «Уфы», то именно в матче с ней я дебютировал в стартовом составе на «Открытие Арене». С этой командой всегда непросто играть, она цепляется за мяч все 90 минут.

Уверен на сто процентов, что матч будет очень непростым. Но игра пройдет в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал! Не хочется нарушать традицию. Заработать три очка будет лучшим подарком», — приводит слова игрока пресс-служба.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в субботу. Начало игры — 16:30 мск.

Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020