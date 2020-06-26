Умяров: игра с «Уфой» пройдёт в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Уфой» на своём поле.
«Все соперники для нас принципиальные. Мне кажется, такой подход — самый верный. Но, конечно, можно выделить противостояния с ЦСКА и «Зенитом».
Что касается «Уфы», то именно в матче с ней я дебютировал в стартовом составе на «Открытие Арене». С этой командой всегда непросто играть, она цепляется за мяч все 90 минут.
Уверен на сто процентов, что матч будет очень непростым. Но игра пройдет в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал! Не хочется нарушать традицию. Заработать три очка будет лучшим подарком», — приводит слова игрока пресс-служба.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в субботу. Начало игры — 16:30 мск.
- 26 июня 2020
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