Леонид Федун заступился за болельщиков «Спартака» в письме заместителю главы МВД

Владелец «Спартака» Леонид Федун направил письмо первому заместителю министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнику полиции Александру Горовому. Письмо было опубликовано в телеграм-канале OFNEWS.



«Обращаюсь к Вам от лица совета директоров футбольного клуба «Спартак» в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов «болеть» у них не так уж много ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство.



По нашему твёрдому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией «Открытие Арены» и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности. Аналогичные акции поддержки проводились болельщиками других клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и воспринимались общественностью в качестве красочного и позитивного элемента фанатской культуры. Во всех этих случаях действия не вызывали вопросов у правоохранительных органов.



Прошу Вас тщательно рассмотреть все обстоятельства задержаний болельщиков «Спартака». Со своей стороны заверяю Вас, что совет директоров футбольного клуба находится в тесном контакте с лидерами фанатских объединений и намерен приложить все возможные усилия, чтобы впредь действия болельщиков были согласованы с клубом и проводились в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в письме.

Болельщики «Локомотива» вслед за ЦСКА выразили поддержку фанатам «Спартака»