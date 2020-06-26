«Зенит» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 26 июня, состоится матч «Зенит» — «Крылья Советов». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Зенит» на «Чемпионате»

Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия); Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар, Россия); Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия); Резервный: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).