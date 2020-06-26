«Зенит» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 26 июня, состоится матч «Зенит» — «Крылья Советов». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Зенит» на «Чемпионате»
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия); Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар, Россия); Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия); Резервный: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
- 26 июня 2020
-
18:44
-
18:30
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
16:07
-
15:45
-
15:44
-
15:24
-
15:08
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:33
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:53
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:18