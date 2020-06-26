«Ахмат» и «Сочи» не выявили победителя в матче РПЛ. Глушаков забил гол

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Константин Шаламберидзе (Москва) и Валентин Мурашов (Москва).
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Денис Глушаков. В компенсированное время первого тайма сочинский клуб восстановил равновесие, отличился Никита Бурмистров.
Таким образом, «Ахмат» прервал серию «Сочи» из четырёх побед.
«Ахмат», набрав 24 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (28) — на 10-м месте.
В 25-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Сочи» дома примет «Динамо». Матчи состоятся 1 июля.
- 26 июня 2020
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