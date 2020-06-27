Малком: даже хорошо, что «Зенит» ушёл на перерыв, уступая в счёте

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1).



«Матч получился сложным — соперник хорошо действовал как с мячом, так и без него. В первом тайме у нас почти не было моментов, потом мы ещё и пропустили перед самым перерывом. Но этот мяч завёл нас, заставил поднять голову — вторую половину мы провели гораздо лучше, выполнили все указания тренера и заслуженно победили. Я считаю, даже лучше, что мы ушли в раздевалку, уступая в счёте. Потому что команда, которая хочет стать чемпионом, должна уметь справляться с трудностями. И мы смогли перевернуть ситуацию в нашу пользу.



Нам важна поддержка даже части наших болельщиков, потому что когда мы играем дома, у нас всегда есть преимущество перед гостями — благодаря нашим потрясающим фанатам, которую дают нам силу. Сегодняшний матч не стал исключением, и они нам очень помогли. Мы набрали три очка и стали ещё чуть ближе к нашей главной цели — золотым медалям», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

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