Малком: даже хорошо, что «Зенит» ушёл на перерыв, уступая в счёте

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1).
«Матч получился сложным — соперник хорошо действовал как с мячом, так и без него. В первом тайме у нас почти не было моментов, потом мы ещё и пропустили перед самым перерывом. Но этот мяч завёл нас, заставил поднять голову — вторую половину мы провели гораздо лучше, выполнили все указания тренера и заслуженно победили. Я считаю, даже лучше, что мы ушли в раздевалку, уступая в счёте. Потому что команда, которая хочет стать чемпионом, должна уметь справляться с трудностями. И мы смогли перевернуть ситуацию в нашу пользу.
Нам важна поддержка даже части наших болельщиков, потому что когда мы играем дома, у нас всегда есть преимущество перед гостями — благодаря нашим потрясающим фанатам, которую дают нам силу. Сегодняшний матч не стал исключением, и они нам очень помогли. Мы набрали три очка и стали ещё чуть ближе к нашей главной цели — золотым медалям», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».
- 27 июня 2020
-
02:16
-
01:38
-
01:17
-
00:53
-
00:50
-
00:35
-
00:15
-
00:08
- 26 июня 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:01
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:26
-
22:08
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:38
-
19:34
-
19:06