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«Отличные новости!» ЦСКА отреагировал на сообщение «Динамо» о составе на матч

«Отличные новости!» ЦСКА отреагировал на сообщение «Динамо» о составе на матч
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала сообщение столичного «Динамо», что в предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги команда сыграет основным составом.

«Отличные новости! До встречи на поле», — говорится в сообщении ЦСКА в «Твиттере». Аккаунт «Динамо» в ответ опубликовал эмодзи.

«Динамо» объявило, что сможет выставить в матче с ЦСКА основной состав. Московское дерби «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Сообщалось, что тесты на коронавирус игроков «Динамо» Шарля Каборе, Клинтона Н`Жье и Себастьяна Шиманьски дали положительный результат. Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» с «Краснодаром», который должен был состояться в прошлые выходные, был перенесён на 19 июля.

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. «Динамо» — на седьмом месте, при этом у бело-голубых один матч в запасе.

«Динамо» сыграет с ЦСКА основой
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