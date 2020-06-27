«Легенда «Ростова». Азмун показал фото, на котором он поднимает Гацкана
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун опубликовал фотографию с матча с «Крыльями Советов» (2:1). На снимке иранец поднимает полузащитника самарской команды Александра Гацкана.
«Легенда „Ростова“ Гацкан. Старик», — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме», добавив к сообщению эмодзи с сердечками.
Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.
Гацкан перешёл в «Крылья Советов» из «Ростова» год назад. В этом сезоне РПЛ 36-летний хавбек в 19 матчах отдал одну результативную передачу.
«Скучаю по тебе». Азмун опубликовал фото Кокорина
- 27 июня 2020
-
12:55
-
12:32
-
12:23
-
12:10
-
12:08
-
11:51
-
11:45
-
11:31
-
11:19
-
11:14
-
10:58
-
10:56
-
10:39
-
10:19
-
10:15
-
09:57
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
08:58
-
07:56
-
07:18
-
06:57
-
06:41
-
06:16
-
05:52
-
05:14
-
04:49
-
04:31
-
04:14
-
04:02
-
03:26
Партнерский контент