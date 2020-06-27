«Легенда «Ростова». Азмун показал фото, на котором он поднимает Гацкана

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун опубликовал фотографию с матча с «Крыльями Советов» (2:1). На снимке иранец поднимает полузащитника самарской команды Александра Гацкана.

«Легенда „Ростова“ Гацкан. Старик», — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме», добавив к сообщению эмодзи с сердечками.

Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Гацкан перешёл в «Крылья Советов» из «Ростова» год назад. В этом сезоне РПЛ 36-летний хавбек в 19 матчах отдал одну результативную передачу.