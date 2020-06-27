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Первый тренер Соболева: вряд ли получу солидарную выплату от трансфера в «Спартак»

Первый тренер Соболева: вряд ли получу солидарную выплату от трансфера в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, заявил, что сотрудники СДЮСШОР «Динамо» Барнаул вряд ли получат солидарные выплаты за трансфер футболиста.

«Не обращался в «Спартак» по теме солидарных выплат. И знаю, что вряд ли детский тренер получит какую-то солидарную выплату. Понимаю, что-то будет выплачено клубу, но не вся сумма. «Крылья Советов», насколько знаю, выплачивали. Но, говорят, детским тренерам из солидарных выплат отчисления не полагаются.

Конкретно у нас какая ситуация — школа относится к системе клуба, то есть деньги получит не школа, а ФК «Динамо» Барнаул. Судьбу около 10,5 млн рублей, теперь решит «Динамо» Барнаул? Вероятно, да. Но не думаю, что они получат все эти 10,5 млн рублей. Когда «Крылья» выплачивали, было около 250 тыс. рублей», — цитирует Горбунова «Матч ТВ».

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в мае подтвердил, что за переход Соболева из «Крыльев Советов» заплатили € 4,5 млн. 3% этой суммы (10,5 млн рублей) красно-белые должны выплатить барнаульской школе, где Соболев начинал заниматься футболом.

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