«Не понимаю, что происходит». Федун — о задержании фанатов «Спартака» перед «Уфой»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о задержании известных фанатов красно-белых перед матчем с «Уфой».
«Задержания фанатов? Не понимаю, что происходит. Мы обращались в органы, ответа не получили», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Сообщалось, что сотрудники полиции сегодня, 27 июня, задержали известных фанатов «Спартака» Михаила (Департант) и Амира Хустлютдинова (Профессор).
23 июня полиция задержала более 20 фанатов «Спартака" по делу о хулиганстве. Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» (3:2) была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. После этого полиция возбудила уголовное дело.
Сегодня, 27 июня, состоится матч «Спартак» — «Уфа». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.
- 27 июня 2020
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