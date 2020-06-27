«Не понимаю, что происходит». Федун — о задержании фанатов «Спартака» перед «Уфой»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о задержании известных фанатов красно-белых перед матчем с «Уфой».

«Задержания фанатов? Не понимаю, что происходит. Мы обращались в органы, ответа не получили», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сообщалось, что сотрудники полиции сегодня, 27 июня, задержали известных фанатов «Спартака» Михаила (Департант) и Амира Хустлютдинова (Профессор).



23 июня полиция задержала более 20 фанатов «Спартака" по делу о хулиганстве. Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» (3:2) была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. После этого полиция возбудила уголовное дело.



Сегодня, 27 июня, состоится матч «Спартак» — «Уфа». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.