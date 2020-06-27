Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Барселоной»

Стали известны стартовые составы команд на матч 32-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Барселона». Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов начнёт встречу с первых минут.
«Сельта»: Рубен, Кевин, Айду, Саенс, Араухо, Джакобо, Окай, Мендес, Д. Суарес, Аспас, Смолов.
Запасные: Росич, Вильяр, Папе Шейх, Мурильо, Бермехо, Брадарич, Фернандес, Мина, Рафинья, Эрнандес, Фонтан, Нолито.
«Барселона»: тер Штеген, Умтити, Семеду, Пике, Альба, Пюиг, Видаль, Фати, Ракитич, Суарес, Месси.
Запасные: Иньяки, Нето, Ленгле, Мончу, Куэнка, Брайтвайт, Жуниор, Морер, Араухо, Артур, Колладо, Гризманн.
Встреча 32-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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