Ещенко: пусть результат матча «Спартак» — «Уфа» будет на совести арбитров

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).

«Лучше бы выиграли, не пересматривая момент с голом. Во втором моменте вроде было видно, что мяч пересёк линию. Может, если бы другая команда играла, засчитали бы. Пусть будет на их совести. Какая команда? Которая играла вчера? Почему вы про неё подумали, вчера четыре играли. Не знаю, что сказать. После VAR он сказал, что наш игрок мешал вратарю, а по второму моменту ничего не сказал. А во втором — вроде мяч полностью пересёк. Столько камер стоит, чуть ли не под полем. Лучше бы VAR не было. Что есть, что нет – делают по своему. А так — назначают пенальти, потом говорят, не было. Зачем тогда смотреть?» — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.